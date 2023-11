Colpo da 1200 euro sotto la minaccia di un coltello: arrestato rapinatore 19enne

Dovrà rispondere dei reati di rapina amano armata e di un tentato furto aggravato, il 19enne di Manfredonia arrestato dai carabinieri sipontini, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura dauna. Nel mirino del giovane, due diversi esercizi commerciali della cittadina garganica.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, lo scorso settembre, l’indagato - travisato con cappellino e mascherina - si sarebbe introdotto, poco prima dell’orario di chiusura, all’interno di un negozio di articoli per l’igiene personale, costringendo l’addetta alle vendite, dietro la minaccia di un coltello, a consegnargli tutto il denaro presente nel registratore di cassa - quantificato in circa 1.200 euro -, fuggendo poi a piedi.

Le indagini coordinate dalla Procura di Foggia e condotte dai militari della Compagnia di Manfredonia hanno permesso di raccogliere, grazie all’accurata descrizione fornita dalle vittime e la visione degli impianti dei sistemi di videosorveglianza, gravi indizi di colpevolezza tali da poter identificare il giovane quale autore materiale della rapina, nonché di attribuirgli un tentato furto commesso nel precedente mese di luglio in un supermercato del luogo, presso cui l’indagato, approfittando dell’orario di chiusura, avrebbe fatto accesso sollevando la saracinesca di ingresso, venendo però messo in fuga dal responsabile dell’esercizio in quel momento presente all’interno del locale.

L’ordinanza è stata notificata presso la casa circondariale di Foggia, dove lo stesso era già ristretto in relazione ad un altro procedimento penale.