Fermata per un controllo, ragazza aggredisce e ferisce i carabinieri: aveva 25 grammi di droga

Una ragazza di 23 anni di San Severo, nota per precedenti penali e di polizia, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Termoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale di oggetti atti a offendere e inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Infatti, durante un servizio perlustrativo sulla Statale 16 a Termoli, i militari hanno notato la ragazza all'interno di un'auto con altri due amici, un ragazzo 21enne e una donna 32enne, entrambi destinatari di foglio di via obbligatorio.

Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, la 23enne avrebbe opposto resistenza fisica nel tentativo di impedire i controlli e di allontanarsi, causando lievi lesioni ai militari.

Durante la perquisizione, sono state trovate in suo possesso 24 dosi di eroina, 12 dosi di cocaina e un pezzo di hashish per un totale di circa 25 grammi, una mazza da baseball e un tirapugni.

Arrestata, dopo il carcere ha ottenuto gli arresti domiciliari a San Severo. Le altre due persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria, il ventunenne per inosservanza del foglio di via obbligatorio, al 32enne per concorso in lesioni personali.