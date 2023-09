Lite tra ragazze finisce nel sangue: accoltella la nuova fidanzata dell'ex, in carcere una 19enne

È accusata di tentato omicidio la ragazza di 19 anni arrestata per l’accoltellamento di una 18enne al culmine di una lite avvenuta il 31 agosto scorso, intorno alle 20, in via Vittorio Veneto a Orta Nova.

La vittima, raggiunta da almeno due fendenti, era stata sottoposta d’urgenza a intervento chirurgico, e per fortuna non è in pericolo di vita.

Questioni sentimentali avrebbero scatenato il diverbio, nato probabilmente come un tentativo di chiarimento e degenerato fino alle coltellate.

La giovane si sarebbe scagliata, infatti, contro la nuova fidanzata del suo ex, e avrebbe provato a ferire anche lui, scampato all'aggressione.

La 19enne avrebbe consegnato il coltello ai carabinieri che avevano stretto subito il cerchio, pur non sbottonandosi sugli sviluppi delle indagini.

Sull’episodio, definito “gravissimo e allarmante”, si era espressa anche l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone: “La violenza porta solo ad altra violenza”, aveva esordito commentando il fatto di cronaca.

“Un'altra testimonianza inconfutabile della crescente ondata di violenza che sta immergendo, soprattutto la nostra gioventù, in un vortice di aggressione e rabbia – ha proseguito l’assessora Barone - Questi atti non sono avvenimenti isolati, ma il riflesso di un problema profondo e radicato che necessita di attenzione immediata e di soluzioni efficaci. Dobbiamo agire adesso. Ogni nuovo episodio violento è un grido d'allarme che non possiamo più ignorare”.