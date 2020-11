Sangue nel cuore della movida, colpita con i vetri di una bottiglia e sfregiata a vita: arrestata ragazza di 20 anni

E' stata arrestata con l'accusa di stalking e lesioni personali in danno di due ragazze, la 20enne che la notte del 30 agosto scorso, nel cuore della movida, ha picchiato con una violenza inauduta e colpito con i vetri di una bottiglia, una coetanea.

Poche settimane dopo la vittima, in un'intervista rilasciata in esclusiva a FoggiaToday, aveva raccontato la drammatica vicenda e manifestato il suo timore anche rispetto alle minacce ricevute: "Ho paura di uscire" (clicca qui per il video).

L'arresto è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile del capoluogo dauno a seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica su esecuzione delll’ordinanza della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal gip. del Tribunale

La drammatica notte dell'aggressione

Il 30 agosto scorso, nel cuore della movida di Foggia, all'interno di una cicchetteria due ragazze erano state aggredite verbalmente dall'arrestata: erano volati insulti e minacce di morte, che riteneva di essere stata derisa da entrambe qualche giorno prima.

Per fortuna il pronto intervento di alcuni avventori scongiurava il peggio, costringendo l'aggressore ad allontanarsi.

Ciononostante, mentre le ragazze discutevano sbigottite per l’accaduto, inaspettatamente e alle loro spalle, erano state nuovamente raggiunge dalla ragazza, che aveva ricominciato ad ingiuriarle. Di qui a qualche secondo era passata alle vie di fatto, prendendo per i capelli una delle due e dandole un morso sul naso, procurandole lesioni guaribili in sette giorni.

L'intervendo dell'amica infastidiva l’indagata che prima di andar via aveva continuato ad insultare e a minacciare le vittime, poco dopo anche su Instagram, "sia vocali che scritti".

Non contenta, dopo qualche ora, in zona Epitaffio, in pigiama e ciabatte la ventenne ha raggiunto nuovamente il gruppo di ragazze che in quel momento erano sedute su una panchina, ha preso dall’immondizia una bottiglia di vetro, l'ha rotta a terra e con i cocci ha colpito la malcapitata al viso, alla schiena ed alla testa, continuando ad inveire nei suoi confronti mentre la colpiva.

Sanguinante e dolorante la vittima veniva soccorsa da un passante e trasportata in ospedale. Purtroppo le lesioni procurate al viso ne hanno determinato uno sfregio permanente che hanno determinato la necessità di rivolgersi ad un chirurgo plastico.

L’insieme degli elementi di prova raccolti dalla squadra mobile, le dichiarazioni rese dalle parti offese e dai testimoni - nonché i referti medici - hanno consentito alla procura della Repubblica di ricostruire l’accaduto e di richiedere l'emissione della misura cautelare in carcere - poi accolta dal gip del Tribunale - sussistendo gravi indizi di colpevolezza nei riguardi della indagata, alla quale, oltre al reato di lesioni personali, è stato contestato anche quello di stalking in considerazione del fatto che le ingiurie e le minacce reiterate, hanno determinato nelle vittime uno stato di ansia, timore e preoccupazione per la propria incolumità e quella dei propri congiunti, costringendole per diverso tempo a non circolare per strada da sole nel timore di essere nuovamente aggredite.

L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa di reclusione di Trani per rimanervi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.