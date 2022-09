Pusher ‘pendolari’ sulla Foggia-Campobasso: due arresti

Pusher ‘pendolari’ sulla Foggia-Campobasso. Un tragitto consolidato per due persone, rispettivamente di 42 e 23 anni, arrestati dai carabinieri molisani di rientro da Foggia con hashish e cocaina al seguito. I due, notati a bordo di autovettura che percorreva a velocità sostenuta la direttrice, sono stati fermati poco prima di giungere a Bojano.

All’atto del controllo, si è subito compreso il motivo di tanta fretta: con loro, infatti, avevano un ‘panetto’ da 98 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni permettendo di rinvenire bilancini di precisione perfettamente funzionanti, utilizzati verosimilmente per la suddivisione in dosi dello stupefacente.

Il sodalizio che lega i due giovani in concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio e l’approvvigionamento a Foggia per lo smercio poi sulla piazza del centro matesino, lo si è accertato con attività info-investigativa e per i due sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Campobasso.