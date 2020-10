Trovata pistola rubata nel 1998 a Orta Nova: la pistola revolver 'Franchi' era in possesso di un 28enne

Denunciato da una donna per lesioni e violenza privata, è stato trovato dai carabinieri in possesso di una pistola rubata 22 anni fa, ad Orta Nova. Doppi guai per un 28enne domiciliato a San Salvo, arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vasto in attesa dell'udienza di convalida.

Proprio la denuncia della donna è stata cruciale per ritrovare l'arma: i carabinieri di San Salvo, insieme a quelli di San Vito Chietino e alle unità cinofile antidroga e per la ricerca di armi ed esplosivi di Chieti, hanno eseguito una perquisizione locale nelle due abitazioni del giovane, quella di residenza, a Treglio, e quella di San Salvo.

Il decreto di perquisizione è stato emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Michele Pecoraro, dopo l'indagine scattata dalla denuncia della donna, durante la quale è emersa la possibilità che l'uomo potesse detenere illegalmente un’arma.

Nel corso delle operazioni di ricerca, eseguite contestualmente a San Salvo e Treglio, i militari hanno trovato, nascosta tra gli arredi domestici, una pistola revolver marca Franchi, risultata oggetto di furto nel 1998 a Orta Nova, completa di 6 cartucce cal. 38 special.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, che dovrà rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, è stato portato nella casa circondariale di Vasto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Nei prossimi giorni verrà verificata la funzionalità e la potenzialità offensiva dell’arma sequestrata, prima della restituzione al legittimo proprietario.