Rapinatori in fuga e a folle velocità, lo schianto contro le auto in sosta: alla guida un 18enne

Molto probabilmente erano in procinto di compiere una rapina i quattro soggetti con il volto travisato da passamontagna, intercettati dai carabinieri di Orta Nova ed Accadia lungo la sp 110 durante i servizi antirapina della compagnia di Foggia, a bordo di una Renault Megane con targa coperta. Insospettiti, i militari si sono posti all'inseguimento dell'auto. Il conducente, alla vista della gazzella del 112, ha tentato la fuga a folle velocità mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti, finendo contro due auto parcheggiate in via Stornarella. Tre malintenzionati sono riusciti a scendere dal veicolo e a guadagnare la fuga a piedi, mentre il conducente è stato immediatamente bloccato dai carabinieri: si tratta di un 18enne incensurato di Orta Nova.

All'interno dell'auto sono stati rinvenuti due mefisti di colore nero, due “scaldacollo” - uno grigio e uno nero - due paia di guanti, un telefono cellulare, un bastone lungo circa 40 cm ed una pistola semiautomatica a salve priva di tappo rosso con canna occlusa e munita di serbatoio privo di munizioni, sicuramente idonea a commettere reati. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale unitamente all’autovettura usata per la fuga.

Per il 18enne sono “scattate” le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 18enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Orta Nova, della permanenza in casa dalle 21 alle 7, nonché dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la locale stazione dei carabinieri.