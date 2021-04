Trovata senza vita in casa in un lago di sangue: c'è un sospettato per la morte di Filomena

Si stringe il cerchio intorno alla morte di Filomena D'Antino, la donna di 90 anni trovata morta al pianterreno della sua abitazione a San Marco La Catola verso le 13 di sabato 17 aprile.

Questo pomeriggio presso il comando provinciale dei carabinieri sarebbe stato ascoltato un giovane del posto, nei cui confronti al momento non sarebbe stato preso alcun provvedimento. E' sospettato della morte di Filomena D'Antino.

La donna era stata trovata senza vita riversa a terra sul pavimento in una pozza di sangue. L'appartamento era in disordine ma sul portone d'ingresso e sulla finestrella non erano stati riscontrati segni d'effrazione.