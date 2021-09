Altolà dei carabinieri, su un'auto rubata fanno inversione a 'u' e scappano a folle velocità tra le vie di Stornarella: arrestato il conducente

L’azione posta in essere dai malfattori è probabilmente dovuta al fatto che l’auto fosse di natura furtiva. Sono ancora in corso accertamenti per stabilirne la provenienza illecita. Arrestato 34enne nigeriano, complice in fuga

Un 34enne di origini nigeriane è stato arrestato dai carabinieri di Stornarella con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Era stato rovato a bordo di un’autovettura di presunta provenienza furtiva, una Fiat 500 bianca, durante un posto di controllo effettuato in via Stornara.

A bordo vi erano due soggetti che alla vista dei militari dell'Arma e al fine di eludere il controllo, facevano inversione a “U” dandosi alla fuga. Immediato è scattato l'inseguimento del veicolo in fuga tra le vie cittadine a velocità sostenuta e con manovre pericolosissime.

Temendo di essere raggiunti, i due fuggitivi hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi nelle campagne limitrofe. Uno dei due carabinieri è riuscito a raggiungere il conducente, che ha però tentato di divincolarsi e di scappare nuovamente.

Decisivo l'intervento di un altro militare del 112 sopraggiunto in aiuto del collega, che è riuscito a fermare il malfattore. Uno dei militari, strattonato, ha subito la lesione della caviglia destra. Sono ancora in corso indagini per l’identificazione del passeggero che è riuscito a dileguarsi.

L’azione posta in essere dai malfattori è probabilmente dovuta al fatto che l’auto fosse di natura furtiva. Sono ancora in corso accertamenti per stabilirne la provenienza illecita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato al carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che successivamente, ha condiviso il quadro probatorio, convalidando l’atto della Polizia Giudiziaria.