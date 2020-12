Evade dai domiciliari, va a bere con l'amico pregiudicato e minaccia il proprietario di casa

Un pregiudicato 38enne di Foggia ora residente a Narni, in provincia di Terni, è finito in carcere a Perugia su disposizione della corte d'Appello di Bari.

Come riporta Ternitoday, l'uomo, evaso dagli arresti domiciliari, era stato denunciato oltre che per non aver rispettato la misura restrittiva, anche per aver minacciato il proprietario dell'abitazione nella quale era domiciliato.

Poi, non contento, aveva deciso di andare a bere in compagnia di un amico anch'egli pregiudicato.