Fuga da film in trasferta, elude l'alt di polizia e carabinieri ma si schianta contro un muro e un palo: arrestato

Un uomo di San Marco in Lamis a è stato arrestato questa mattina a Napoli per resistenza a pubblico ufficiale. Poco distante dall'incidente c'era un furgone con dentro chiodi a tre punte utilizzati per gli assalti ai blindati