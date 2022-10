Spari tra la folla per futili motivi al Luna Park: portato in carcere il 24enne accusato di tentato omicidio

E' stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti della squadra mobile della questura di Foggia ed emessa dall'ufficio gip del tribunale di Foggia su richiesta della Procura, il 24enne che la sera del 1 settembre, nei pressi dell'area mercatale di via Scaloria riservata alle giostre per i festeggiamenti della Madonna di Siponto, ha esploso più colpi d'arma da fuoco clandestina del tipo mitraglietta all'indirizzo di Giovanni La Torre, il 46enne colpito alla gamba sinistra con quattro colpi calibro 7,65.

L’attività espletata dagli inquirenti ha altresì permesso di ipotizzare il possibile movente dell’episodio delittuoso, in un alterco di natura sentimentale, passato poi alle vie di fatto, tra il 24enne Michele Vairo ed un ragazzo, che il padre, vittima del tentato omicidio per il quale è accusato l'arrestato, avrebbe cercato di difendere. Gravi gli indizi di colpevolezzza raccolti nella fase delle indagini preliminari a carico del 24enne. Al momento dell'agguato si era scatenato il panico e un fuggi fuggi generale. Decisive le testimonianze di alcuni testimoni (leggi).

Michele Vairo si era costituito ed era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione illegale di arma da sparo e denunciato per tentato omicidio.