Chi è Massimo Sireno, il candidato 'impresentabile' arrestato per la tentata estorsione a un imprenditore

Massimo Sireno, candidato alle scorse elezioni comunali di Foggia, è uno dei due soggetti arrestati per la tentata estorsione nei confronti di un imprenditore dei Monti Dauni, al quale gli indagati avrebbero chiesto con le maniere forti 20mila euro per la campagna elettorale durante il periodo delle Comunali 2023.

Sireno, a pochi giorni dal voto, il 17 ottobre 2023, era stato dichiarato impresentabile dalla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Candidato al Consiglio comunale nella lista di Forza Italia, aveva ottenuto 13 preferenze.

Nell'atto dell'organismo di Palazzo San Macuto, c'era scritto che la candidatura di Massimo Sireno risultava in violazione del codice di autoregolamentazione: “...a seguito di decreto di citazione a giudizio in data 3 agosto 2021, risulta sentenza di condanna di primo grado del giudice monocratico del Tribunale di Bari, in data 8 settembre 2023, alla pena di anni 1 e mesi due di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di cui all'articolo 640-ter, comma 1, del codice penale (frode informatica), che rientra nell'ambito dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quinquies del codice di procedura penale, in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione”.

Il senatore Dario Damiani, presentatore della lista di Forza Italia, si era espresso in questi termini: "Massimo Sireno aveva presentato la sua candidatura corredata di un certificato penale, datato 20 settembre 2023, dal quale non risultava l’annotazione di alcuna sentenza passata in giudicato. CeEro ignaro della pendenza del procedimento penale pendete presso il Tribunale di Bari (ossia di un circondario diverso dal suo luogo di residenza) e in presenza di un certificato che non riportava alcuna condanna, ha accolto la candidatura in perfetta buona fede; pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, stigmatizzo la condotta del candidato, il quale ha sottaciuto la pendenza di un procedimento penale che si è tradotto in una sentenza di condanna".

In quella circostanza il partito azzurro aveva sottolineato che Sireno non fosse mai stato iscritto al partito e che la sua candidatura era stata accolta quale indipendente