Arrestato Mario Lerario: il dirigente della Protezione Civile in Puglia beccato con 10mila euro in una busta

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha appreso con amarezza e sconcerto le notizie di stampa sull’arresto del dirigente Mario Lerario e ha immediatamente disposto la convocazione di una Giunta straordinaria, che si terrà al termine dei lavori del Consiglio, per deliberare la revoca degli incarichi e la contestuale nomina del nuovo responsabile delle sezioni protezione civile e strategie e governo dell’offerta.

Mario Antonio Lerario è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini della guardia di finanza di Bari, con l'accusa di corruzione. Il dirigente regionale della sezione regionale protezione civile della Regione Puglia,è stato fermato con una busta contenente 10mila euro in contanti, in banconote da 50 euro, che avrebbe ricevuto da un imprenditore che opera nel settore dell'edilizia e che avrebbe contratti d'appalto per 2 milioni di euro in corso con la protezione civile regionale. Verrà trasferito in carcere. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini in corso relative all'attività di Lerario come responsabile della protezione civile.

Proprio nell'aprile di quest'anno la Giunta regionale presieduta dal govenratore Michele Emiliano, aveva affidato al dipartimento della protezione civile, guidato da Mario Lerario, il supporto logistico della campagna di immunizzazione, vale a dire l'organizzazione e la logistica della campagna vaccinale, al posto dell'epidemiologo Pier Luigi Lopalco.

In quella occasione, rivolgendosi ai pugliesi, Lerario aveva detto: “Noi pensiamo alla logistica però dobbiamo lavorare tutti insieme. Contribuiamo a rendere la campagna vaccinale il più partecipata possibile. Solo insieme ce la faremo. L’obiettivo è di sistema e richiede la partecipazione di ciascuno di noi”.