Viavai di persone in un condominio del centro insospettisce i finanzieri: arrestato pusher

Via-vai di persone in un condominio insospettisce i finanzieri, che scoprono una base per lo spaccio della cocaina e arrestano il presunto pusher. Accade a Manfredonia, dove gli uomini della guardia di finanza hanno tratto in arresto un cittadino della città del golfo ritenuto responsabile di aver spacciato sostanze stupefacenti nella propria abitazione.

I finanzieri, durante le attività di controllo economico del territorio, avevano infatti notato un anomalo andirivieni di persone, che entravano in un palazzo del centro cittadino per uscire dopo pochi minuti. I Baschi Verdi hanno quindi proceduto al controllo di alcune di queste persone, che risultavano in possesso di cocaina: uno degli acquirenti aveva con sé circa 2 grammi, un altro oltre 10 grammi suddivisi in dosi.

Alla luce degli elementi raccolti, i finanzieri hanno proceduto a perquisizione rinvenendo ulteriore sostanza stupefacente (cocaina), sostanza da taglio (mannite), bustine per il confezionamento ed un bilancino. Il presunto spacciatore è stato condotto per “direttissima” innanzi al Tribunale di Foggia, che ne ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione di una misura cautelare.

La costante azione di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ha portato nei giorni scorsi anche al sequestro di oltre 300 grammi di hashish ed altre droghe nonché alla segnalazione alla Prefettura di Foggia di 10 assuntori.