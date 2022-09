Non si ferma al posto di blocco e tenta di investire carabiniere: arrestato 25enne

Non si ferma al posto di blocco, accelera e punta in direzione di un carabiniere in servizio. E’ accaduto lo scorso sabato, a Lucera, dove i carabinieri hanno arrestato un 25enne, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il fatto è successo in piazza del Carmine, dove la pattuglia voleva sottoporre a controllo un soggetto già noto alle cronache. Il 25enne era fermo, in sella ad un ciclomotore, intento a confabulare con altri due ragazzi, ma alla vista degli uomini in divisa, ha avviato il motorino dando un colpo di acceleratore, "puntando" tra l'altro in direzione di uno dei militari.

E’ stato solo grazie ad un repentino balzo all'indietro che il carabiniere "preso di mira" è riuscito ad evitare di essere investito, bloccando infine, con non poche difficoltà, il soggetto. Il giovane fermato, di origine rumena, ma da diversi anni residente a Lucera, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni, ed è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish e sanzionato ulteriormente per guida senza patente e senza la copertura assicurativa.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato tradotto al carcere di Foggia, dove si trova tuttora a seguito di udienza convalida. Al carabiniere sono stati invece diagnosticati 5 giorni di prognosi in relazione alle lesioni personali subite.