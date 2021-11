Nascondeva mezzo chilo di marijuana nella credenza della cucina: arrestato 40enne

Nascondeva mezzo chilo di marijuana nella credenza della cucina. A finire nella rete dei controlli dei carabinieri, è stato un 40enne di Lucera.

I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia federiciana avevano ricevuto da qualche tempo segnalazioni circa un sospetto via-vai presso l’abitazione dell’uomo, ed hanno immediatamente fatto scattare il piano d’azione.

I servizi di osservazione hanno subito dato conferma dei movimenti sospetti e, con prontezza, è stata data esecuzione ad una meticolosa attività di perquisizione che, all’interno di un mobile della cucina, ha consentito loro il rinvenimento di tre buste in cellophane contenenti la sostanza stupefacente ed il materiale ritenuto utile per il confezionamento delle singole dosi da porre in commercio.

Dichiarato in arresto dai carabinieri, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari, dove è rimasto, a seguito del giudizio di convalida, celebratosi nella giornata di ieri, con il quale il Tribunale di Foggia ha stabilito la prosecuzione della misura cautelare.