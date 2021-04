Stanato e arrestato latitante: preso Benito Di Canito, il 30enne ritenuto vicino ai clan mafiosi di San Severo

Arrestato latitante ritenuto vicino ai clan malavitosi di San Severo. L'uomo - Benito Di Canito, 30enne, precedentemente evaso dai domiciliari - è stato stanato e arrestato questa mattina, dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, del Commissariato di San Severo, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, con il coordinamento dalla locale Procura, nella vicina Marina di Chieuti.

Il pluripregiudicato deve scontare due anni e due mesi di carcere, per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Deve altresì rispondere di ricettazione ed evasione. La cattura dell'uomo, segue di pochi giorni quella del latitante Giancarlo Valerio D'Abramo, 43 anni, resosi responsabile il 15 ottobre 2016, in Bollate, in Lombardia, di un assalto ad un portavalori del brand Bulgari per un valore superiore ad oltre 4 milioni di euro.

Ancora prima, il 14 aprile del 2020 sempre la Squadra Mobile di Foggia, aveva arrestato in Apricena 3 latitanti, scovati insieme nel corso di un summit tenuto in un casolare. Si trattava di Francesco Scirpoli e Angelo Bonsanto che erano evasi dal carcere di Foggia il 9 marzo. Con loro c’era anche Pietro La Torre ricercato da più di un anno.