Pacco con telefono e droga 'piove' al carcere di San Severo: i baschi blu intercettano e arrestano il 'corriere'

Lancia un pacco contenente un telegono cellulare e droga all'interno del carcere di San Severo ma viene inseguito e arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria.

Accade a San Severo dove gli agenti, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare in flagranza un pregiudicato barese di 41 anni. Gli agenti lo hanno catturato mentre lanciava un involucro, contenente telefonino e droga, all’interno del carcere di San Severo. Si tratta dell'ennesimo pacco 'con sorpresa' intercettato all'interno della casa circondariale cittadina

“A loro va il nostro plauso ed il nostro apprezzamento per l’importante risultato ottenuto - spiega Gennaro Ricci, segretario regionale per la Puglia del sindacato Cgil Polizia Penitenziaria. “Spero e mi auguro che vengano tutti proposti per una ricompensa ministeriale: se la meritano perché, soprattuto per i colleghi di San Severo, per la particolare collocazione del carcere nel tessuto cittadino, come denunciamo da tantissimi anni questi lanci dall’esterno verso l’interno del penitenziario sono frequenti ma la risposta è continua e rapida con più sequestri effettuati dalla Polizia Penitenziaria".

Continua Ricci: “L’operazione di servizio è stata condotta con grande professionalità e competenza. Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e sequestrato in tempo dimostra l’alto livello di professionalità e attenzione dei Baschi Azzurri. A tutti i protagonisti compresi gli agenti in forza alla casa circondariale di San Severo vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento anche per il servizio che stanno svolgendo all’interno dell’istituto con molteplici difficoltà a causa di un focolaio di covid in via di risoluzione".