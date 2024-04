Pacchi 'al volo' in carcere, droga e telefoni per detenuti: individuato e arrestato il responsabile del 'lancio'

Sono accusati di aver introdotto stupefacente e cellulari nel carcere di Foggia. Si tratta di due uomini, entrambi di Lucera, individuati dalla polizia su segnalazione della polizia penitenziaria di Foggia.

Nel dettaglio, i due - un 47enne arrestato e un 33enne denunciato in stato di libertà - sono sottoposti alle indagini preliminari in relazione ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

L’attività d’indagine è partita da una segnalazione effettuata dalla polizia penitenziaria di Foggia, circa la presenza di un veicolo sospetto che si aggirava nei pressi della casa circondariale. Appresa la notizia, il personale della locale squadra mobile ha effettutato un controllo, notando un uomo che, dopo essere sceso dall’auto, si è avvicinato alla recinzione esterna della struttura carceraria per lanciare all’interno del perimetro un pacco accuratamente imballato.

L'attività delle due forze di polizia ha poi permesso di controllare sia l’uomo che aveva effettuato il 'lancio', sia il conducente del veicolo e, contestualmente, di recuperare il pacco, nel quale è stato recuperato un panetto da 100 grammi di hashish e uno smartphone comprensivo di caricabatteria.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione in uso al 47enne, con l’ausilio del personale del commissariato di Lucera e del Reparto Prevenzione Crimine, ha permesso di recuperare ulteriori 158 grammi di hashish. Per tali motivi, il conducente del veicolo è stato denunciato in stato di libertà, mentre il presunto autore del 'lancio' è stato arrestato e condotto nel carcere di Lucera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.