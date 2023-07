Ladro social, nelle sue storie si vantava di saper rubare le auto: fa un passo falso e viene arrestato

Si vantava sui social della facilità con la quale riusciva a rubare le autovetture nei paesi molisani e abruzzesi.

Nelle 'storie' si mostrava, tracotante, con delle 'mazzette' di banconote di grosso taglio, provento della vendita del furto di utilitarie e auto costose e di lusso.

Proprio in uno degli ultimi furti messo a segno presso il centro commerciale 'Costa Verde' a Montenero di Bisaccia, suo malgrado, ha fatto un passo falso, consentendo alla polizia giudiziaria di acquisire gravi, precisi e concordanti, indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

Infatti, le tempestive, puntuali e precise indagini, anche di natura tecnica, svolte dai militari del Nor Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino, hanno consentito di individuare il giovane 19enne di San Severo, quale autore del furto di una Jaguar del valore di oltre 80mila euro.

Indagini, altresì, avvalorate dalla ricognizione e dal confronto tra le immagini dei filmati del sistema di videosorveglianza del centro commerciale con le foto della persona indagata, anche reperite in fonti aperte della rete internet, che non lasciavano dubbi sul fatto che questi fosse l'autore del furto, anche per la presenza sulla sua persona di univoci elementi contrassegnati.

Accolto l'impianto accusatorio della Procura e quello degli investigatori, è stata emessa la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti del giovane ragazzo. Eseguita l'ordinanza, dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso il domicilio di residenza.