Ladri d'auto in trasferta non fanno i conti con i carabinieri: arrestato cerignolano

A Trani i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Bat hanno arrestato un giovane pregiudicato di Cerignola per il reato di tentato furto aggravato di autovettura. I militari dell'Arma, hanno notato due soggetti armeggiare su una Jeep Renegade con un deflettore rotto parcheggiata in via Re Manfredi, nei pressi di Piazza Duomo.

Quando si sono accorti della presenza dei carabinieri, si sono dati alla fuga ma uno dei due è stato raggiunto e bloccato. Addosso gli sono stati trovati un cacciavite e alcuni dispositivi elettronici con i quali avrebbero messo in moto l'auto. Arrestato e sottoposto ai domiciliari, nei suoi confronti è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza