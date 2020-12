Fuga a bordo di un'auto rubata: bloccato e arrestato, complici scappano. Trovati passamontagna e arnesi da scasso

19enne inseguito, bloccato e arrestato dalle volanti della polizia in via Amendola a San Severo. Complici scappano, erano su un'auto rubata. 19enne denunciato per il riciclaggio di un ciclomotore dagli agenti del reparto prevenzione crimine