Predoni del rame arrestati dopo un inseguimento: avevano rubato 500 kg di morsetti in ferro

Due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato mentre nei pressi di Ponte Albanito, lungo la tratta di Rfi, stavano mettendo in un carrello trainato da un'auto diversi morsetti in ferro appena tranciati dalla rete metallica servendosi di uno smerigliatore, di una tenaglia e di un avvitatore completo di dado smontabile.

Ad agire gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, in servizio di vigilanza finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame/metallo in danno delle imprese ferroviarie.

Alla vista dei poliziotti, hanno tentato la fuga a bordo dell'auto, ma dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e tratti in arresto per concorso in furto aggravato.

Entrambi, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli attrezzi utilizzati per il furto sono stati sequestrati, mentre il materiale trafugato, consistente in diversi morsetti in ferro del peso complessivo di quasi 500 kg, è stato recuperato e restituito al referente di Rete Ferroviaria Italiana.

L'operazione è il risultato dell'incessante attività di vigilanza e controllo svolta dalla Polizia Ferroviaria, finalizzata a garantire la regolarità della circolazione e la sicurezza dei viaggiatori, anche in ragione dei ripetuti furti di rame/metallo che il Gruppo FSI ha denunciato proprio lungo quella tratta ferroviaria.