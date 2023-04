Abbandona il furgone ancora in moto e tenta la fuga a piedi: nel mezzo un 'carico' di componenti d'auto rubate

Abbandona il furgone in moto lungo la strada e tenta la fuga a piedi: nel mezzo un 'carico' di componenti d'auto rubate. E' successo a Cerignola, dove la polizia ha arrestato un 21enne del posto, colto nella flagranza del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Nel dettaglio, il giovane è stato intercettato a bordo di un furgone nell’estrema periferia del Comune di Cerignola. Il personale del Commissariato gli intimava 'l’Alt Polizia' ma il 21enne, anziché fermarsi ha ingaggiato un inseguimento culminato con l’abbandono del furgone, ancora in moto, all’interno di una rivendita di auto usate.

Abbandonato il furgone, il conducente ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immobilizzato dagli agenti. Dai successivi accertamenti, è stato possibile riscontrare che il furgone fosse carico di componenti di auto di provenienza furtiva. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, per gli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.