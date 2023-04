Infermiera arrestata: la Asl Fg la sospende dal servizio, avviato l'iter per il licenziamento

In riferimento all’arresto di una infermiera dipendente Asl Ff avvenuto all’ingresso dell’istituto penitenziario di via delle Casermette, il direttore generale, appena informato dell’accaduto dal direttore del distretto sociosanitario e dal responsabile sanitario dell’istituto penitenziario, ha dato immediate indicazioni ai servizi preposti di sospendere l’infermiera dal servizio e di avviare l’iter per il licenziamento.

Come anticipato su queste colonne, la donna è stata fermata ieri mentre nel penitenziario di Foggia tentava di introdurre otto tra microcellulari e smartphone e 200 grammi di hashish (leggi qui).

La direzione strategica ha ringraziato la direzione dell’istituto penitenziario, la polizia penitenziaria e la Procura, per l’intenso lavoro investigativo protrattosi anche nel periodo di festività, e ha espresso massima fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine alle quali ha assicurato la massima collaborazione.

Queste le parole del dg Antonio Nigri: “Il rammarico è che questi comportamenti illeciti da cui prendiamo le distanze rischiano di gettare fango su tanti nostri infermieri professionisti, uomini e donne, che prestano servizio con abnegazione e dedizione, lavorando accanto alle persone malate. A loro va il nostro sentito ringraziamento”.