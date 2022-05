Faceva prostituire l'ex moglie e incassava soldi dai 'clienti'

Il Gip di Foggia aveva emesso nei suoi confronti un ordine di custodia in carcere ma era a bordo di un treno. Il 38enne è stato intercettato dalla polizia di frontiera di Domodossola, arrestato e trasferito nel carcere di Verbania. Dovrà scontare la sua pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sfruttamento della prostituzione. Il soggetto è accusato di aver maltrattato l’ex moglie e di averla costretta a prostituirsi, organizzando per conto della povera donna degli incontri con altre persone, dai quali avrebbe ricavato del denaro.