Stalking nei confronti dell'ex, imprenditore finisce ai domiciliari. Lui si giustifica: "Ero lì per il parcheggio"

Accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, finisce ai domiciliari un imprenditore 67enne di Foggia. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato perchè, nonostante un provvedimento di ammonimento che gli vietava di avvicinare la vittima, è stato sorpreso nei pressi della sua attività commerciale. Il 67enne, quindi, è finito ai domiciliari ma lui respinge l'accusa: "Non ho molestato l'interessata, ero lì perchè parcheggio sempre in quella zona", la sua giustificazione. Le condotte moleste sono state denunciate dalla donna alla polizia, a partire dallo scorso giugno, ovvero dalla fine della relazione tra i due.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.