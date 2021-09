Si intrufola nei locali 'Lidl' e tenta di rubare 5 televisori: furto sventato grazie all'intervento dei vigilantes

Fallito il colpo delle televisioni alla Lidl. Ieri notte, poco prima delle 23:20, un uomo si è introdotto nel punto vendita di Cerignola con l’intento di rubare alcuni apparecchi televisivi.

I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti ai sistemi di allarme e alla Centrale operativa 'Sicuritalia', che ha attivato le pattuglie sul territorio. Giunte immediatamente sul posto, le guardie giurate hanno bloccato il malvivente e allertato le forze dell'ordine.

Una volta sul posto, i carabinieri hanno provveduto ad arrestare il ladro e a recuperare la refurtiva, consistente in ben 5 televisori. Non si esclude che l'uomo possa essere il responsabile di altri furti avvenuti in zona negli ultimi mesi.