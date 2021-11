"Stanno portando via un'auto". Carabinieri intercettano e bloccano il ladro in fuga: arrestato cerignolano in trasferta

L'altroieri sera a Lacedonia, un 28enne di Cerignola, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per furto, è stato arrestato dai carabinieri di Avellino per il furto di una Fiat Panda. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi ha disposto immediatamente l'intervento sul posto di una pattuglia, che nel giro di qualche minuto ha intercettato e bloccato ogni via di fuga al conducente del veicolo rubato. Alla luce delle evidenze emerse, il giovane è stato dichiarato in arresto per il reato di “furto aggravato”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto in Caserma, ieri è stato giudicato con la formula del rito direttissimo.