Svegliato dai rumori in piena notte lancia l'sos ai carabinieri: "Venite, ci sono i ladri"

Svegliato da alcuni strani rumori in piena notte, ha immediatamente allertato il 112. Immediato, in via della Salute a San Severo, è scattato l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile.

Giunti sul posto i tre hanno beccato tre soggetti intenti a forzare la porta blindata di un’abitazione. Due sono riusciti a scappare mentre un pregiudicato del posto con precedenti specifici, è stato prontamente bloccato.

Trovato inpossesso di arnesi di arnesi da scasso, è stato arrestato per furto in abitazione e a seguito dell’udienza di convalida sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.