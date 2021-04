Arrestati fratelli 'ribelli' a Cerignola: scatta l'aggravamento della misura per aver violato gli obblighi

Violano gli obblighi cui sono sottoposti, due fratelli arrestati dalla polizia in esecuzione dei provvedimenti di aggravamento della misura.

Accade a Cerignola, degli gli agenti del commissariato cittadino hanno arrestato i due fratelli, rispettivamente di 48 e 46 anni. Il primo, il maggiore, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato denunciato dagli agenti lo scorso 2 aprile, per ricettazione in concorso con un altro pregiudicato cerignolano.

Il secondo, invece, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dagli stessi agenti lo scorso 17 febbraio, per ricettazione di autovetture rubate in concorso. Per entramb, quindi, sono stati emessi i provvedimenti di aggravamento della misura, pertanto sono stati tratti in arresto e condotti alla propria abitazione agli arresti domiciliari.