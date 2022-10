"Qui comandiamo noi" e pretendono alimenti e bevande a sbafo: due fratelli arrestati per estorsione

“Qua comandiamo noi”. E costringono i titolari di un bar a somministrare loro alimenti e bevande gratuitamente, fino a spingerle l’attività sull’orlo della chiusura. E’ quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Foggia che, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, che ha diretto e coordinato le indagini dei militari dell’Arma, a carico di due persone.

In particolare, gli investigatori dell’Arma, durante le indagini sviluppate in occasione degli attentati dinamitardi di presumibile matrice mafiosa del gennaio scorso, hanno accertato un’estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un esercizio pubblico di Foggia. Ancora una volta, indagini tradizionali e investigazioni tecniche hanno consentito agli inquirenti di riscontrare, in un territorio notoriamente caratterizzato da omertà e reticenza, un’azione criminale, ritenuta di matrice mafiosa, ad opera di due fratelli ventenni di Foggia, già noti alle forze dell’ordine, figli tra l’altro di un noto pregiudicato ritenuto intraneo alla Società foggiana e precisamente alla batteria MorettiPellegrino-Lanza, attualmente detenuto in carcere per un’altra operazione antimafia, eseguita sempre della Dda di Bari e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Foggia.

I due giovani fratelli - Giuseppe e Roberto Bruno, rispettivamente classe 1998 e 2002, figli di Gianfranco detto ‘Il Primivito’ - in concorso tra loro e agendo in più persone riunite, a fine gennaio scorso, avrebbero costretto i titolari di un bar a somministrare loro alimenti e bevande gratuitamente, con l’obiettivo di imporre la propria presenza mafiosa, desumibile nello specifico, come stigmatizzato dal gip del Tribunale di Bari nella relativa ordinanza, dalla frase “Qua comandiamo noi”.

Facendo così leva sulla palesata caratura criminale e dal contesto ambientale in cui si realizzava la presumibile illecita richiesta, i due indagati, agendo di fatto sullo stato di succubanza psicologica delle persone offese, hanno determinato nei loro confronti paura di subire violenze e ritorsioni ai propri beni, evocando la verosimile esistenza di consorterie e sodalizi criminali capaci di realizzare forme di assoggettamento e controllo del territorio e delle attività di impresa esercitate. Infatti, le vittime dell’estorsione, ad un certo punto, hanno addirittura pensato di chiudere il proprio locale, cosa tra l’altro fatta seppur temporaneamente, e di trasferirsi altrove, pur di sfuggire da tale pericolosa “morsa” criminale.

Stamattina, invece, i carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dei Cacciatori di Puglia, hanno arrestato – su ordine di esecuzione della Dd a di Bari - i due fratelli, che ora si trovano in carcere a Foggia, in attesa del relativo interrogatorio di garanzia. Ancora una volta, Dda di Bari e carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno dato un’importante risposta - in termini di legalità e sicurezza - sul territorio della Capitanata, a tutela della collettività e dell’economia legale. L’ennesima testimonianza dello Stato in un’area del Paese permeata da insidiosi fenomeni di criminalità organizzata anche di tipo mafioso.