Ubriaco minaccia la moglie e si scaglia sul figlio 14enne mandandolo in ospedale: arrestato

In manette un 44enne foggiano residente a Vasto. Il figlio è stato trasportato in ospedale, guarirà in 14 giorni. Le condotte violente, che andavano avanti da 4 anni, sono avvenute alla presenza degli altri 5 figli dell'uomo, alcuni ancora in tenera età