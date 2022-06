Su un’auto rubata prova a sfondare l’ingresso di un locale. Arrestato foggiano: era ricercato per tentato omicidio

Alla guida di un’auto tentò di sfondare l’ingresso di un locale pubblico a Livorno, per poi darsi alla fuga. Per questo motivo, un uomo di Cerignola è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Livorno.

I fatti risalgono al 19 dicembre scorso, quando l’uomo, alla guida di un’Opel Astra – risultata poi rubata – finì in un fosso in via San Marino, non molto distante da via del Vecchio Lazzaretto, dopo essersi lanciato contro le transenne all’esterno del locale ‘The Cage’. Una volta finito fuori strada, abbandonò il veicolo facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alle acquisizioni delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze di alcune persone presenti, sarebbe emerso che l’uomo, prima di tentare di sfondare le transenne, avrebbe minacciato esplicitamente il personale addetto alla sicurezza del locale di compiere l’azione di cui si sarebbe reso responsabile poco dopo.

Dalle indagini è emerso che l’uomo è un soggetto domiciliato in provincia di Foggia e che fosse ricercato dal 14 maggio dello scorso anno, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia. Pochi giorni prima, il 5 maggio 2021, si era reso responsabile di un tentato omicidio nel mercato coperto di Cerignola.

L’uomo, rintracciato dagli uomini del Norm di Livorno, è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Foggia e denunciato dalla Procura di Livorno.