Minaccia la compagna con una pistola e un coltello a serramanico: arrestato 21enne

Minaccia la compagna impugnando una pistola e un coltello a serramanico, 21enne foggiano arrestato dai carabinieri per il reato di atti persecutori. E' quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino, intervenuti in una abitazione della zona per una violenta lite tra un uomo e una donna, prontamente segnalata al 112.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato il soggetto, già noto, che verosimilmente avrebbe minacciato con un coltello a serramanico e una pistola (risultata essere una pistola giocattolo) la sua convivente. Le armi sono state sottoposte a sequestro e il 21enne, su disposizione della Procura di Benevento, è stato ristretto presso il carcere di Ariano Irpino.