Ai domiciliari, continua a perseguitare i vicini di casa: finisce in carcere 'stalker condominiale'

In manette un 47enne foggiano, residente a Gaeta. L'uomo, per le sue condotte e per lo spregio dimostrato verso le prescrizioni imposte, si è 'guadagnato' il trasferimento al carcere di Lanciano