Non si ferma all'Alt e nella fuga sperona le forze dell'ordine: feriti alcuni agenti, bloccato e arrestato 66enne foggiano

E' successo nell'area di Senigallia. Sono in corso accertamenti volti a verificare i motivi della presenza dell’uomo in zona, e se la stessa possa essere connessa con il tentativo di furto di un ingente quantitativo di barre di ottone da una ditta di Corinaldo. L’uomo è stato dichiarato in arresto

Non si ferma all'Alt e nella fuga sperona le forze dell'ordine. E' successo a Senigallia, dove polizia e carabinieri hanno arrestato un 66enne foggiano, responsabile di resistenza e lesioni personali.

Verso le 2:00 di notte, un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un camion con rimorchio rosso, fermo nei pressi della zona industriale di Corinaldo. Sul posto si è subito portata una pattuglia dei carabinieri di Senigallia, che, arrivata in località Ponte Lucerta, a Trecastelli, ha incrociato il mezzo pesante che si stava dirigendo nella direzione opposta. I militari si sono messi all’inseguimento del veicolo, il cui autista, nonostante le reiterate intimazioni a fermarsi, ha accelerato e tentato di speronarli.

A supporto dei militari è arrivata anche una volante del Commissariato di Senigallia. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare poco dopo la corsa del camion, prima del casello autostradale di Senigallia. Il conducente, sceso repentinamente dal veicolo, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato subito fermato dal personale intervenuto. Durante le concitate fasi di bloccaggio, due agenti hanno riportato lievi lesioni. La perquisizioneeseguita all’interno del camion, ha consentito di trovare degli arnesi atti allo scasso, oltre all’abbigliamento necessario per il camuffamento.

Sono in corso accertamenti volti a verificare i motivi della presenza dell’uomo in zona e se la stessa possa essere connessa con il tentativo di furto di un ingente quantitativo di barre di ottone da una ditta di Corinaldo. L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza fino alla mattinata di oggi, quando è stato condotto davanti al GIP del Tribunale di Ancona per la convalida.