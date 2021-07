Foggiano arrestato a Pescara: aveva le chiavi di un'auto rubata pochi giorni prima e ha fornito false generalità durante il controllo

Un 31enne foggiano è stato fermato e arrestato a Pescara per una serie di reati. Nella sua disponibilità aveva un'auto rubata a Montesilvano il 2 luglio

Ieri sera un 31enne foggiano con precedenti di polizia è stato arrestato, oltre che per il reagto di evasione anche per false attestazioni sull'identità personale e ricettazione.

Ieri sera, 12 luglio, i militari del Nor sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Pescara, altezza piazza Le Laudi, hanno fermato il soggetto con precedenti di polizia, nullafacente, colpito da ordine di aggravamento della misura cautelare emessa il 30 giugno dal Tribunale di Foggia, poiché resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

I carabinieri sono risaliti alla sua esatta identificazione attraverso operazioni di fotosegnalamento poiché il fermato inizialmente aveva dichiarato false generalità sulla propria identità personale. E' stato trovato anche in possesso di una chiave di autovettura, immediatamente ritrovata.

Una Fiat grande punto il cui furto era stato denunciato il 2 luglio presso la stazione dei carabinieri di Montesilvano, e utilizzata, dal 31enne per gli spostamenti.

L’arrestato è tuttora rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando di via D'annunzio in attesa di essere tradotto in carcere.