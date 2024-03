Arrestato insospettabile pusher foggiano: in casa aveva 2 kg di droga, la 'Wax' e migliaia di euro

Un giovane pusher foggiano incensurato residente a Pescara, è stato trovato con due chili di droga del valore di circa 16mila euro. Il ragazzo è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanzia nell'ambito del piano d'azione 'Drug Market' contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Non solo hashish e marijuana ma anche la 'Wax', stupefacente molto diffuso tra i giovani: un concentrato di cannabis in cera che può contenere anche fino all’80 per cento di principio attivo della pianta ed è ad alto rischio di overdose, sottolineano le Fiamme Gialle.

Un blitz vero e proprio quello che i militari hanno compiuto nell'abitazione di Porta Nuova dove risiede il giovane, pianificato a seguito dell'attività info-investigativa condotta dalla sezione mobile del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico.

Nell'abitazione, oltre all'ingente quantità di stupefacente trovata con l'ausilio del fiuto del cane antidroga Esco, sono stati rinvenute ance diverse migliaia di euro ritenute il frutto dell'attività di smercio, un telefono cellulare, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e un rullo di cellophane per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di San Donato.