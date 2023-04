I Carabinieri della stazione di Pescara Scalo hanno rintracciato e tratto in arresto un 48enne di origini foggiane, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, dovendo scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per un incendio commesso in Bologna nell’anno 2015. L’uomo è ora ristretto nel carcere di Pescara.