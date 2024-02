Foggiano arrestato a Parma: fermato con 4 kg di droga, aggredisce finanzieri con calci e pugni

Un foggiano è stato trovato in possesso di 4 kg di droga tra marijuana e hashish e arrestato.

Il fatto risale al pomeriggio del 7 febbraio quando i finanzieri in borghese della pattuglia Gruppo Parma, insospettiti dall'atteggiamento del giovane residente nel capoluogo dauno, lo hanno fermato con un sacco per la spesa con dentro varie confezioni di croccantini per cani.

Alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità, il ragazzo ha reagito aggredendoli e scagliando verso di loro il sacco al fine di darsi alla fuga. Una volta raggiunto, ha iniziato a sferrare pugni e calci nei confronti dei militari.

Una volta bloccato, sono state avviate le attività di controllo delle confezioni di mangime che presentavano un contenuto difforme dai classici croccantini per cani.

L’ispezione ha permesso di rinvenire 6 confezioni di sostanza stupefacente: un 1 kg di marijuana e 3 di hashish.

A conclusione delle attività il giovane è stato tratto in arresto per le ipotesi delittuose di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la casa circondariale di Parma, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.