La lite degenera, vicini chiamano il 112: foggiano arrestato per maltrattamenti sulla convivente

Dovrà rispondere di maltrattamento e lesioni personali il 29enne di Foggia, temporaneamente dimorante a Termoli, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri molisani.

Nel dettaglio, i militari sono intervenuti in un appartamento termolese sollecitati da una richiesta giunta al 112: il loro arrivo ha interrotto le violenze che l’uomo stava perpetrando nei confronti della propria compagna nel corso di una lite iniziata per futili ed evidentemente degenerata.

Dagli accertamenti è emerso che tali condotte - consistenti in violenze fisiche e psicologiche - si ripetevano purtroppo già da diversi anni. La donna, soccorsa e subito accompagnata in ospedale, è stata medicata per le lesioni riportate e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

L’uomo, invece, appurate le responsabilità penali in merito all’accaduto, è stato arrestato e tradotto in carcere. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria e, a carico del 29enne, è stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.