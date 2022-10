Urla, rumori e calci ad un portone in piena notte: l'arrestato pretendeva soldi dal vicino di casa

Due notti fa un foggiano di 56 anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza di reato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna. L'uomo avrebbe tentato di sfondare a calci la porta di un condomino 69enne, al quale, come riporta Bolognatoday, l'aggressore chiedeva dei piccoli prestiti con la promessa di restituirli. Il diniego di fronte all'ennesima richiesta, avrebbe scatenato la reazione violenta. I vicini di casa e i passanti sono stati richiamati dai rumori e dalle urla. Tempestivo l'intervento dei carabinieri. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo, in forte stato di agitazione, in ospedale. Il 56enne è stato arrestato in flagranza per tentate violazione di domicilio ed estorsione.