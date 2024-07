Arrestato per furto, evade i domiciliari e ruba un altro camion: la fuga si ferma al casello della A14

I carabinieri della stazione di Casalbordino hanno arrestato per furto in flagranza di un mezzo pesante D.C.C., 47enne residente a Foggia, inoccupato e gravato da precedenti specifici.

La notte scorsa l'uomo si è introdotto nel piazzale di un'impresa edile di Torino di Sangro ed è uscito con un articolato con una gru. Poi si è immesso sulla statale 16 in direzione sud..Nel frattempo è scattato l'allarme antifurto e nell'azienda è intervenuto il proprietario che ha all'allertato il 112 segnalando la direzione del camion.

La Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Ortona ha diramato immediatamente le ricerche alle pattuglie in zona ed infatti il mezzo pesante è stato intercettato e bloccato dalla pattuglia dei carabinieri della stazione di Casalbordino nei pressi dell'omonimo casello dell'autostrada A 14.

D.C.C. è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e denunciato per evasione dagli arresti domiciliari dalla sua abitazione di Foggia, dove si sarebbe dovuto trovare a seguito di un analogo arresto in flagranza avvenuto a gennaio scorso e sempre per il furto di un mezzo pesante.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vasto D.C.C. è stato associato al carcere di Vasto in attesa dell'udienza di convalida.