Inseguimento da film sulla Statale 16: foggiano in fuga su un'auto rubata, fermato e arrestato

Dovrà rispondere di furto aggravato il foggiano di 45 anni arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Termoli. L'intervento dei carabinieri è avvenuto la sera di giovedì 4 luglio, in merito al furto di una Fiat Panda a San Salvo. Il veicolo è stato raggiunto e intercettato sulla Statale 16 in direzione di Foggia.

Immediato, da parte dei militari dell'Arma, è scattato l'inseguimento. Durante la fuga a velocità sostenuta, il conducente dell'auto rubata ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti che in quel momento percorrevano la stessa arteria.

Il 45enne di Foggia ha ottenuto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dall'appartamento dalle 20 e fino alle 7.