'Strage' di auto rubate, arrestato specialista foggiano: ne ha fatte 'sparire' 14 solo nel Bresciano

'Strage' di auto rubate, carabinieri individuano e arrestano uno 'specialista' foggiano: ne ha fatte 'sparire' 14 solo nel Bresciano.

E' quanto scoperto dai carabinieri di Verolanuova, che hanno arrestato e portato in carcere un 59enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Paderno Dugnano: nel dettaglio, i militari sono riusciti a ricostruire 14 furti d'auto parcheggiate in strada, avvenuti in numerosi comuni della provincia di Brescia.

L'uomo, pregiudicato, agiva insieme ad un complice che dev'essere ancora identificato. A seguito di lunghe indagini, i militari hanno richiesto al pm la misura restrittiva a carico dell’uomo. Concordando con la tesi investigativa, il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che i carabinieri hanno eseguito, unitamente ai colleghi della tenenza di Paderno Dugnano, presso l'abitazione del 'Lupin' delle auto rubate.