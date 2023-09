Rompe il finestrino di un'auto e tenta di metterla in moto: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi un diciottenne della provincia di Foggia è stato arrestato dai carabinieri di Bisceglie, nella cittadina della Bat, con l'accusa di una tentata rapina impropria di un'auto parcheggiata in viale La Testa. L'intervento dei militari dell'Arma - che ha consentito di sorprendere in flagranza di reato il ragazzo - è stato compiuto dopo alcune segnalazioni provenienti dalla zona circa la presenza di alcuni soggetti intenti ad aggirarsi tra i veicoli in sosta.

Il giovane ladro - che indossava un passamontagna - ha tentato la fuga a piedi dopo il tentativo di mettere in moto l'auto, danneggiata nella parte del finestrino lato guidatore. I carabinieri lo hanno però bloccato dopo alcuni metri e nonostante il tentativo del ragazzo di divincolarsi ulteriormente. Nella sua disponibilità sono stati trovati alcuni arnesi da scasso ed un decodificatore della centralina. Ora è ristretto nel carcere di Trani