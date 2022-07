Ruba 5mila euro da una agenzia viaggi e si appropria anche di una carta di credito: nei guai 37enne foggiano

Ruba 5mila euro da una agenzia viaggi e si appropria anche di una carta di credito. Ma le telecamere incastrano il responsabile del furto, un 37enne foggiano individuato e arrestatato dalla polizia.

L'attività è stata messa a segno dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio, che hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Avellino, a carico di un pregiudicato di origini foggiane, gravemente indiziato per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

L’attività è scaturita dal furto di circa 5000 euro, perpetrato nell'aprile scorso, in danno di una agenzia di viaggio in via Carlo del Balzo. In particolare, l’attenta visione delle immagini della sorveglianza ha permesso alla Squadra Mobile di procedere ad accertamenti che hanno consentito l’identificazione dell’autore del furto. Lo stesso era già ristretto agli arresti domiciliari in Provincia di Varese, per un tentato furto in abitazione commesso in questa provincia.