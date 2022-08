In auto con 2 kg di cocaina purissima: arrestato 'corriere', sequestrato stupefacente per 800mila euro

Arrestato in flagranza di reato un 31enne di Foggia, già noto per reati specifici e non. L'arresto è avvenuto nel tratto autostradale Lacedonia - Vallata, da parte degli uomini della Guardia di Finanza